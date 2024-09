Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ OT Langen - Unfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw endet glimpflich

Am Samstag, den 07.09.2024, ereignete sich kurz vor 12:00 Uhr an einem Supermarktparkplatz in der Sieverner Straße in der Ortschaft Langen ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Hierbei kollidierte ein 33-jähriger Radfahrer aus Essen mit einem VW Passat der vom Parkplatz auf die Sieverner Straße einfahren wollte. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw des 56-jährigen Geestländers und dem Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

