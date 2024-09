Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Hemmoor

Hemmoor/ OT Osten - Mit mehr als 2 Promille unterwegs

Am 07.09.2024, gegen 17:00 Uhr, wurde durch Zeugen der Polizei Hemmoor eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin in Osten gemeldet. Diese sei dort zunächst schwankend aus einem Pkw ausgestiegen. Als sie feststellte, dass das aufgesuchte Geschäft, wie immer samstags um diese Zeit, geschlossen war, wankte sie wieder zu ihrem Pkw zurück und erwiderte noch auf Ansprache der Zeuginnen, dass alles gut sei. Anschließend fuhr sie wieder die ca. 400 m zu ihrer Wohnanschrift. Hier wurde sie schließlich auch von Beamten der Polizei Hemmoor angetroffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Gegen die 64-jährige Ostenerin wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und auf der Dienststelle eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Hemmoor - Fußgängerin wird von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am 07.09.2024, gegen 22:15 Uhr, lief eine 57-jährige Hemmoorerin zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn auf der Dorfstraße in Hemmoor in Richtung B73. Während ihre Begleiter auf dem Gehweg liefen, nutzte sie die Fahrbahn. Die Straßenbeleuchtung war eingeschaltet. In einer langen Rechtskurve kam ihnen ein dunkler Pkw entgegen, der kurz vor der 57-Jährigen schlagartig auf die Fahrspur, auf der diese lief, lenkte und diese Frontal erfasste. Die Fußgängerin kollidierte dabei mit der Windschutzscheibe, wurde anschließend über das Fahrzeug geschleudert und kam schließlich schwerverletzt und nicht ansprechbar auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Pkw setzte seine Fahrt fort und flüchtete. Dank Zeugenaussagen, konnte im Rahmen der sofortigen Fahndung nach dem Fahrzeug durch die Polizei Hemmoor und Cuxhaven der Pkw und der Unfallverursacher unweit der Unfallstelle angetroffen werden. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Osten, war mit mehr als 1,5 Promille deutlich alkoholisiert. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Zudem wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Die Fußgängerin wurde vor Ort durch den alarmierten Notarzt und den Rettungswagen versorgt und schließlich in ein Krankenhaus verbracht.

