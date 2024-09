Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unwetter im Landkreis Cuxhaven: Zwei Dachstuhlbrände und lokale Überflutungen

Cuxhaven (ots)

Geestland sowie Hagen im Bremischen, 05. September 2024 - In der vergangenen Nacht zog ein schweres Unwetter über den Landkreis Cuxhaven, das in mehreren Ortschaften zu wetterbedingten Einsätzen führte.

Gegen 19:30 Uhr kam es in Debstedt (Geestland) zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen wird ein Blitzeinschlag als Ursache vermutet. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise konnten die Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Auch in Wittstedt, einem Ortsteil von Hagen im Bremischen, wurde in der Nacht ein Dachstuhlbrand durch einen möglichen Blitzeinschlag ausgelöst. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Einfamilienhauses verhindert werden. Die Bewohner blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Auch hier laufen die Ermittlungen zur genauen Ursache.

Neben den Bränden kam es in Langen (Geestland) zu lokalen Überflutungen im Ruschkampsweg. Durch die starken Regenfälle wurden vor der dortigen Feuerwehr mehrere vordere KFZ-Kennzeichen von Fahrzeugen, die durch das Hochwasser fuhren, aus den Halterungen gerissen. Diese Kennzeichen wurden sichergestellt und sind bei der Polizei Geestland, Rosenburg 9, 27607 Geestland, hinterlegt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell