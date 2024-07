Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Alkoholisierte Unfallbeteiligte greift Polizeibeamte an

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Sonntag (30.06.2024) kam es an der Kreuzung Pferseer/Holzbachstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine alkoholisierte Unfallbeteiligte war mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden und griff die Beamten an. Eine 36-jährige Frau wollte gegen 04.00 Uhr von der Holzbachstraße kommend nach rechts in die Pferseer Straße abbiegen. Ein 32-jähriger Autofahrer kam von der Perzheimer Straße und übersah offenbar die Autofahrerin. Es kam zu einem Verkehrsunfall mit einem niedrigen vierstelligen Sachschaden. Die Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau alkoholisiert war. Die Frau musste daher in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sie wehrte sich gegen die Polizeibeamten, beleidigte diese und griff sie an. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt. Die Frau erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung.

