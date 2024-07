Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: E-Bike Ortung erfolgreich

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (30.06.2024) entwendete ein 24-jähriger Mann ein E-Bike am Kuhsee. Die Polizei stoppte den Mann. Gegen 17.00 Uhr stellte ein 54-jähriger Mann sein E-Bike am Kuhsee ab. Kurze Zeit später bemerkte er, dass das E-Bike gestohlen wurde. Durch eine Handyapp konnte der Mann das E-Bike in Oberhausen orten. Die Polizei stoppte den 24-jährigen tatverdächtigen Mann dort mit dem Fahrrad. Die Beamten stellten das gestohlene Fahrrad sicher und übergaben es an den 54-jährigen Besitzer. Den 24-jährigen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

