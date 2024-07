Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unerlaubtes Baden im Freibad

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Am Sonntag (30.06.2024) stiegen acht Jugendliche in das Bärenkeller Bad am Oberen Schleisweg ein und gingen unerlaubt schwimmen. Gegen 05.00 Uhr kletterten die acht Jugendlichen über den Zaun des Freibads. Die Jugendlichen badeten im Anschluss im Becken. Die hinzugerufene Polizei durchsuchte das Gelände und stellte eine 15-jährige Jugendliche fest. Die Polizei ermittelt nun gegen die bislang unbekannten Jugendlichen und die 15-Jährige wegen Hausfriedensbruchs.

