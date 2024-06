Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ohne Führerschein auf gestohlenem Roller unterwegs

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Sonntag (30.06.2024), gegen 01:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Kleinkraftrad mit zwei Jugendlichen an einer Tankstelle in der Bgm.-Ackermann-Straße auf. Eine der beiden männlichen Personen rannte plötzlich davon, weshalb die beiden Jugendlichen einer Kontrolle unterzogen werden sollten. Die zweite Person lief daraufhin auch davon, konnte jedoch kurz darauf festgestellt werden. Der 14-Jährige gab an, dass er von seinem ebenfalls 14-jährigen Freund mit dem Roller zuhause abgeholt worden war. Wenig später konnte sein Freund in einem Gebüsch aufgefunden werden. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass der Roller als gestohlen gemeldet war. Außerdem ist der 14-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

