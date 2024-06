Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Widerstand nach Hausverbot

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (29.06.2024), gegen 01:15 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Gast eine Bar am Leonhardsberg trotz Hausverbot nicht verlassen wollte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der Mann hochgradig aggressiv und ging bedrohlich auf unbeteiligte Personen zu, weshalb der 39-Jährige gefesselt wurde. Dabei stieß er einer Polizeibeamtin gegen den Kopf und trat anschließend um sich. Außerdem versuchte der Mann einen Polizeibeamten in die Hand zu beißen, dies gelang jedoch nicht. Der 39-Jährige wurde anschließend in den Polizeiarrest gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

