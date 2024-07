Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fußgänger auf Fahrbahn wird aggressiv

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (30.06.2024) kontrollierte die Polizei einen 62-jährigen Mann, der auf der Donauwörther Straße lief. Der Mann beleidigte die Beamten und leistete Widerstand. Der 62-jährige Mann ging gegen 19.00 Uhr auf der Donauwörther Straße und behinderte so den Fahrzeugverkehr. Die Polizei kontrollierte den Mann. Der 62-Jährige sprang vor das Polizeiauto und verhielt sich unkooperativ und aggressiv. Die Beamten legten ihm daraufhin Handfesseln an und brachten ihn schließlich von der Fahrbahn. Dabei wurden die Beamten mehrfach beleidigt. Der 62-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell