POL-CUX: Diebstahl eines massiven Brückengeländers im Bereich Lunestedt/Düring (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Geestland-Langen. Am Dienstag (03.09.2024), gegen 14:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Alter Postweg Ost in Langen. Der 36-jährige Fahrzeugführer eines Transporters aus Geestland übersah aus bislang unbekannten Gründen beim Einfahren von einer Grundstücksauffahrt einen von links kommenden, 64-jährigen Pedelec-Fahrer aus Bremerhaven. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. ...

mehr