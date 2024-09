POL-CUX: Mehrere Kennzeichendiebstähle in Sanstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots) - Loxstedt. Am gestrigen Sonntag (01.09.2024) kam es gegen 15:30 Uhr zu einem größeren Brand in einem Imbissbetrieb in der Bahnhofstraße in Loxstedt. Der 50-jährige Eigentümer hatte nach eigenen Angaben vergessen den Herd auszuschalten, sodass ein abgestellter Wok den Brand auslöste. Durch den ...

