Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.07.2024 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter Lebenstedt und Thiede (ots)

Fahrraddiebstahl

Salzgitter, Lebenstedt, Am Brinke 9, 04.07.2024, 23:00 Uhr - 05.07.2024, 11:00 Uhr

Im angegebenen Tatzeitraum wurde ein schwarzes Herrensportrad der Marke FOCUS entwendet. Die 39-jährige Geschädigte hatte das Fahrrad zuvor an einem Fahrradständer vor dem Wohnhaus mit einem Kettenschloss angeschlossen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Salzgitter, Thiede, Kreisstraße 18, 06.07.2024, 06:41 Uhr

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 35-jähriger Mann aus Salzgitter mit seinem PKW Mercedes-Benz die Kreisstraße 18 in Richtung Salzgitter-Thiede. Etwa in Höhe des dortigen Hundeübungsplatzes verlor der 35-jährige die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille Atemalkoholkonzentration. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Public-Viewing in der Eissporthalle

Salzgitter, Lebenstedt, Humboldtallee 50, 05.07.2024, ca. 17:00 Uhr - 22:00 Uhr

Das unglückliche Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die spanische Auswahl wurde in der Spitze von ca. 1600 friedlich feiernden Fußballfans in der Eissporthalle in Salzgitter mit Spannung verfolgt.

Bereits nach Abpfiff kam es durch einen 24-jährigen Mann aus Salzgitter vor der Eissporthalle zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 45-jährigen Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes. Als dieser das Hausrecht durchsetzen wollte, wurde er von dem 24-Jährigen getreten. . Etwa zeitgleich, unabhängig von dem vorherigen Einsatz, wurde ein 55-jähriger Mann aus Salzgitter von einem 35-Jährigen bedroht und schließlich zu Boden geschubst. Dabei verletzte sich der 55-Jährige leicht. Der Beschuldigte beleidigte zudem noch eine 22-jährige Zeugin, die schlichten wollte.

Die Beschuldigten erhielten von den eingesetzten Polizeibeamten Platzverweise und entfernten sich schließlich vom Veranstaltungsgelände.

