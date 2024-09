Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand bei einem Imbisscontainer in Loxstedt durch vergessenen Wok - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Sonntag (01.09.2024) kam es gegen 15:30 Uhr zu einem größeren Brand in einem Imbissbetrieb in der Bahnhofstraße in Loxstedt. Der 50-jährige Eigentümer hatte nach eigenen Angaben vergessen den Herd auszuschalten, sodass ein abgestellter Wok den Brand auslöste. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im mittleren, fünfstelligen Eurobereich. Am angrenzenden Wohnhaus entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell