Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 31.08.2024

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Geestland

Verkehrsunfall auf der BAB 27 infolge Übermüdung

Gemarkung Bremerhaven. Am 30.08.2024, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW auf der BAB 27. Dabei befuhr eine 36jährige Bremerhavenerin mit ihrem Hyundai den einspurigen Baustellenbereich auf Höhe der AS Bremerhaven-Zentrum in Fahrtrichtung Cuxhaven. Hier kollidierte sie zunächst mit dem vorausfahrenden Skoda eines 54jährigen aus der Wurster Nordseeküste, dessen Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls auf den Peugeot einer 45jährigen aus dem Landkreis Northeim geschoben wurde. Der Fahrer des Skoda wurde leicht verletzt, konnte seine Fahrt jedoch fortsetzen. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Übermüdung der Bremerhavenerin als mögliche Unfallursache. Daher wurde gegen diese ein Strafverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet und ihr Führerschein vor Ort beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell