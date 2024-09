Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01.09.2024

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven, Loxstedt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, fiel Beamten des Polizeikommissariats Schiffdorf ein Kleinkraftrad auf, das die Lunestedter Straße in Richtung Stinstedt befuhr. Beim Folgen des Fahrzeugs wurde eine Geschwindigkeit von über 25 km/h festgestellt, weshalb der Fahrzeugführer im Besitz der Fahrerlaubnisklasse AM sein müsste. Bei der Kontrolle des 16-jährigen Loxstedters konnte dieser lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurden insgesamt zwei Strafverfahren - gegen den Fahrer und den Halter, da dieser im Verdacht steht, die Fahrt gestattet zu haben - eingeleitet.

Landkreis Cuxhaven, Schiffdorf-Spaden: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Samstag (31.08.24), kam es gegen 12:50 Uhr in Schiffdorf-Spaden zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 52-jähriger aus der Gemeinde Basdahl befuhr mit seinem Pkw der Marke Peugeot die K63 (Bremerhavener Straße) in Richtung Wehden. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, weshalb ein entgegenkommender Pkw der Marke Volkswagen - besetzt mit einer 49-jährigen Fahrzeugführerin und 72-jähriger Beifahrerin, beide aus der Stadt Geestland - in den Seitenraum ausweichen musste. Trotz dessen konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Die Unfallursache ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Körperliche Mängel des Verursachers könnten hierzu beigetragen haben. Alle drei beteiligten Personen verletzten sich leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Pkw wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 23.000,-EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell