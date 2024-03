Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unbekannte bedrohen und rauben Reisende aus - Zeugenaufruf

Hockenheim/ Mannheim (ots)

Donnerstagmittag (29. Februar) haben zwei bislang unbekannte Tatverdächtige in der S9 mehrere Reisende verbal bedroht. Im RE 70 entwendeten sie zudem einem 16-Jährigen das Smartphone unter Anwendung von Gewalt. Die Tatverdächtigen sind derzeit flüchtig. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten.

Gegen 16:38 Uhr befanden sich die Tatverdächtigen in der S9 auf dem Weg von Hockenheim nach Mannheim. Ersten Erkenntnissen zufolge verhielten sich die beiden Männer während der Fahrt aggressiv gegenüber den Reisenden und bedrohten diese. Ein Geschädigter wendete sich nach dem Halt am Mannheimer Hauptbahnhof an eine Streife der Deutschen Bahn Sicherheit, welche die Bundespolizei alarmierte.

Noch bevor die Beamten die Tatverdächtigen festnehmen konnten, ergriffen diese die Flucht. Während einer der beiden hierbei die Gleise mehrfach unerlaubt überquerte und anschließend Richtung Lindenhof entkam, floh der zweite in Richtung der Westunterführung.

Der 42-jährige Geschädigte gab an, dass die beiden Tatverdächtigen ihn mit Gewalttaten und der Beendigung seines Lebens bedrohten.

Ein 16-jähriger Geschädigter wurde ebenfalls bei der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof vorstellig, um ebenfalls Strafanzeige gegen die beiden unbekannten Tatverdächtigen zu stellen. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der Jugendliche gegen 15:30 Uhr im RE 70, welcher zu dieser Zeit seinen Halt auf Gleis 9 am Hauptbahnhofs hatte. Die Tatverdächtigen entwendeten dem Geschädigten mehrere Gegenstände und nahmen schließlich unter Anwendung von Gewalt dessen Handy an sich. Der 16-Jährige verließ daraufhin den Zug und begab sich zur Bundespolizei.

Die Tatverdächtigen waren zur Tatzeit wie folgt gekleidet: Schwarze Jacke mit heller Kapuze und einem weißen Schriftzug am Ärmel, schwarze ärmellose Weste, hellblaube Jeanshose und helle Schuhe.

Der zweite Tatverdächtige trug zum Tatzeitpunkt einen roten Pullover sowie eine blaue ärmellose Weste, eine dunkelblaue Hose und dunkle Schuhe.

Beide männlichen Personen sind dunkelhaarig.

Geschädigte und Personen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern und/oder dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit den Beamten der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Ein Strafverfahren wegen Raub und Bedrohung wurde gegen die Tatverdächtigen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell