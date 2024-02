POL-DO: Ermittlungen zu Schlägerei nach TikTok-Challenge - insgesamt acht Tatverdächtige ermittelt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0212 Nach einem Vorfall in einer U-Bahn in der Dortmunder Innenstadt am 9. Februar sucht die Polizei nun noch Zeugen. Eine 49-jährige Berlinerin war mit ausländerfeindlichen Parolen beleidigt worden. Die 49-Jährige befand sich gegen 20.30 Uhr mit einer Begleiterin in einer U-Bahn, mit der sie vom Dortmunder Hauptbahnhof in Richtung ...

mehr