Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Schleusung auf der BAB 38 an der Anschlussstelle "Neue Harth" aufgedeckt

Leipzig (ots)

Eigentlich war die syrische Familie mit einem ebenfalls aus Syrien stammenden Niederländer in einem PKW auf dem Weg in die Niederlande, als sie heute Morgen gegen 10 Uhr auf der A38, Höhe der Anschlussstelle "Neue Harth" in eine Zollkontrolle gerieten. Dabei stellte sich heraus, dass die fünf Familienmitglieder keine Doku-mente bei sich hatten. Die Zollbeamten informierten daraufhin umgehend die Bundespolizei Leipzig.

Die Bundespolizisten nahmen den 41-jährigen Fahrer fest und brachten ihn und die zwei Männer (33, 22), eine Frau (28) und zwei Kinder (5, 0) zur Wache auf den Leipziger Hauptbahnhof.

Wann und wo der Zustieg erfolgte und ob weitere Personen daran beteiligt waren, bleibt Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Bundespolizei Leipzig leitete Ermittlungsverfahren gegen die geschleusten Personen auf Grund der unerlaubten Einreise/des unerlaubten Aufenthaltes ein. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell