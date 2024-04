Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hinweis auf "Zettel-und-Stift"- Trickbetrug

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Zu Beginn der Woche waren insbesondere in Bad Blankenburg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mutmaßliche Betrüger unterwegs. Der bzw. die bislang Unbekannten klingelten bei Anwohnern und fragten -offensichtlich unter Betrugsabsichten- nach Zettel und Stift, um so in die Wohnungen bzw. Häuser der betroffenen Personen zu gelangen. In den im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bekannt gewordenen Fällen kam es bislang zu keinem Schadenseintritt als solches. In Sonneberg jedoch wurde kürzlich ein Senior Opfer ebendieser Betrugsmasche und wurde so bestohlen. Der (zwischenzeitlich bekannte) Täter hatte den Rentner mit dieser Masche abgelenkt, war ihm in die Wohnung gefolgt und entwendete in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Polizeilicherseits wird in Anbetracht der Umstände zu besonderer Aufmerksamkeit geraten.

