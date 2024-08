Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Raub auf 14-Jährigen

Dinslaken (ots)

Am Samstag gegen 22:45 Uhr sprachen unbekannte Jugendliche einen 14-jährigen Dinslakener an, der vor dem Bahnhofsgebäude auf einen Freund gewartet hatte. Nachdem einer der Jugendlichen ihn nach Bargeld gefragt hatte, schlug dieser den 14-Jährigen gegen den Kopf, riss ihm das Handy aus der Hand und schlug ihn ein weiteres Mal mit einem unbekannten Gegenstand. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in Richtung Innenstadt. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Dinslakener in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Alle männlich, ca. 170 bis 180 cm groß, alle schwarz gekleidet. Einer der Täter trug eine Cap und eine Bauchtasche.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02064-622-0 bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell