Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines großen Stallgebäudes in Lüdingworth-Köstersweg - Keine verletzten Personen oder Tiere, jedoch enormer Sachschaden(Lichtbild in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven-Lüdingworth. Am heutigen Mittwochvormittag (11.09.2024) geriet aus bislang unbekannter Ursache ein großes Stallgebäude in Lüdingworth-Köstersweg in Brand. Zum Zeitpunkt dieser Meldung dauern die Löscharbeiten noch an. Es entstand eine enorme Rauchentwicklung, sodass umliegenden Anwohnerinnen und Anwohnern geraten wurde Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Beim Brand wurden glücklicherweise keine Personen oder Tiere verletzt, sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Tiere im Stall befanden.

Die Polizeiinspektion Cuxhaven hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden dürfte im Millionenbereich liegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell