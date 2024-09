Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der Heerstraße in Cuxhaven-Altenbruch - Fahrzeugführerin prallt mit ihrem PKW gegen Baum - Rettungshubschrauber im Einsatz (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven-Altenbruch. Am heutigen Mittwochnachmittag (11.09.2024) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Frau aus Cadenberge kam aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem PKW Ford von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde Sie in ihrem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Am PKW entstand Totalschaden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Heerstraße voll gesperrt.

