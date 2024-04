POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Jugendlichen

Böhl-Iggelheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zu unserer Pressemeldung vom 03.04.2024: https://s.rlp.de/HJ1q1 Nachdem am 02.04.2024 ein 68-Jähriger in Böhl-Iggelheim getötet wurde, ist dessen Leichnam am 03.04.2024 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert ...

