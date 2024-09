Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 49 im Bereich Sandstedt

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Sandstedt. Am gestrigen Mittwochabend kam es gegen 21:00 Uhr auf der Kreisstraße 49 zwischen den Ortsteilen Rechtebe und Uthlede zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck war hierbei mit seinem PKW BMW in Richtung Uthlede unterwegs. Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit kam er mit dem PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort seitlich gegen einen Straßenbaum.

Der Fahrzeugführer erlitt hierbei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Seine 17-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell