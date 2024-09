Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformationen der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 15. September 2024

Cuxhaven (ots)

Gefälschter Führerschein

Bremerhaven/BAB27. Am Samstag, den 14. September 2024, kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland um 16.00 Uhr einen 25-jährigen Fahrzeugführer, der zuvor die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Geestemünde und Wulsdorf mit einem VW Passat befuhr. Bei der Kontrolle händigte der 25-Jährige den Beamten einen Führerschein aus, der sich als Fälschung entpuppte. Gegen den Fahrzeugführer wurde daher ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und das gefälschte Dokument sichergestellt.

Illegales Kraftfahrzeugrennen mit Roller/Verfolgungsfahrt

Hemmoor. In der Nacht von Freitag, den 13., auf Samstag, den 14. September 2024, wurden Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor gegen 01.00 Uhr auf ein Kleinkraftrad ohne angebrachtes Versicherungskennzeichen aufmerksam. Der Fahrzeugführer versuchte sich der Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen. Während der kurzen Verfolgungsfahrt wurden diverse Anhaltesignale ignoriert bis der junge Mann schließlich doch zum Anhalten bewegt werden konnte. Hierbei wurde eine Geschwindigkeit von 70km/h durch Nachfahren festgestellt, was die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit deutlich überschreitet und einen technischen Eingriff vermuten lässt. Hierdurch erlischt die Betriebserlaubnis. Weiter konnte der 17-Jährige aus Hammah lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen, was nur zum Führen von Kleinkrafträdern bis 25 km/h berechtigt. Da die Führerscheinklasse A1 erforderlich gewesen wäre, wurde gegen den 17-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Darüber hinaus liegt hier der Verdacht eines Illegalen Kraftfahrzeugrennens vor. In diesem Fall wurde durch das Erreichen einer sog. "situativen Höchstgeschwindigkeit" das Ziel der Flucht vor der Polizei verfolgt, auch mittels Motorroller möglich, was hier den noch relativ neuen Straftatbestand §315d StGB erfüllen dürfte. Das Kleinkraftrad wurde durch die Beamten sichergestellt und die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Versuchter Räuberischer Diebstahl in Cadenberge

Cadenberge. Am Freitagabend, den 13. September 2024, kam es in Cadenberge, im dortigen TEDi-Markt, gegen 17.30 Uhr zu einem "Räuberischen Diebstahl". Ein 29-jähriger Mann aus der Wingst wurde dort bei einem Diebstahl beobachtet und durch das Ladenpersonal angesprochen. Der 29-jährige, polizeibekannte Mann entschied sich zum Fluchtversuch mit dem Diebesgut. Bei dem Versuch, dies zu unterbinden, verletzte sich eine Mitarbeiterin leicht. Das Diebesgut verblieb vor Ort, der Täter konnte seine Flucht allerdings fortsetzen. Gegen den 29-Jährigen werden nun Ermittlungen aufgrund eines "Versuchten Räuberischen Diebstahls" geführt.

Räuberischer Diebstahl aus Einkaufsmarkt - Täter im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen

Cuxhaven. Am Samstag, den 14. September 2024, entwendete ein 39-jähriger Cuxhavener gegen 11.30 Uhr Lebensmittel in einem Einkaufsmarkt in der Brockeswalder Chaussee. Dabei wurde dieser von einer Mitarbeiterin angesprochen, fasste diese brutal am Arm, schob sie gewaltsam beiseite wodurch diese sich verletzte. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der alkoholisierte Täter im Nahbereich vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Cuxhaven-Altenbruch. Am Freitag, den 13. September 2024, begaben sich bislang unbekannte Täter in dem Zeitraum von 17.30 bis 22.30 Uhr auf ein Grundstück im Nicolaiweg, drangen gewaltsam in das dortige Einfamilienhaus ein und erlangten Diebesgut. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 1.500,- Euro.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

