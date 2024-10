POL-AA: Ostalbkreis: Schwerer Unfall auf L1156 bei Lindach

Aalen (ots) - Kirchberg/Murr: Einbruch in Apotheke Am Samstag drang ein Einbrecher in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14.45 Uhr über einen verschlossenen Hintereingang in eine Apotheke am Kirchplatz ein. Neben einem geringfügigen Geldbetrag wurde auch ein Tresor entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder ...

