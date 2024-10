Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Einbruch sowie Passanten durch Mann verletzt

Aalen (ots)

Kreßberg: Pkw am Kofferraum beschädigt

Am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 19:20 Uhr wurde ein Pkw des Hersteller Audi beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum am Straßenrand der Straße "Mühlbuck" geparkt und konnte mehrere Beschädigungen im Bereich des Kofferraums aufweisen, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro beziffert werden konnte. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Crailsheim: Rund 1.500 Euro Sachschaden an Pkw

Auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Proter-und-Gamble-Straße wurde am Montag zwischen 5:20 und 14:14 Uhr ein geparkter Pkw der Marke Opel beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Beifahrertüre eines Pkw beschädigt

Die Beifahrertüre eines Pkw der Marke Hyundai wurde zwischen Freitag 14 Uhr und Sonntag 11:25 Uhr in der Straße "Alte Reifensteige" beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu dem Vorfall.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag in einem Zeitraum von knapp fünf Stunden, zwischen 16 und 21 Uhr, wurde eine Sachbeschädigung an einem Pkw des Herstellers Peugeot vorgenommen. Hierbei wurde ein Scheibenwischer verbogen und der Kotflügel hinten links zerkratzt. Insgesamt wird der Sachschaden derzeit auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 an das Polizeirevier Schwäbisch Hall zu wenden.

Crailsheim: Missachten der Vorfahrt verursacht Verkehrsunfall

Das Missachten der Vorfahrt war am Sonntag gegen 21:30 Uhr die Ursache für einen Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in der Haller Straße. Dabei fuhr ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer von der Willi-Brand-Straße in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei einen 56-jährigen VW-Fahrer. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Blaufelden: Zwei Unfälle hintereinander

Beim Einfahren auf die B290 an der Kreuzung Schuckkof / Engelhardshausen kam es am Sonntag um 10:30 Uhr zu einem Zusammenstoß. Hierbei übersah eine 39-jährige Peugeot-Fahrerin eine vorfahrtberechtigte 25-jährige Peugeot-Fahrerin, welche auf der B290 unterwegs war. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von geschätzten 9.000 Euro. Kurz darauf gegen 10:40 Uhr übersah ein 85-jähriger Fuji-Heavy-Fahrer ein Warndreieck und fuhr mit nicht angepasste Geschwindigkeit auf den bereits zuvor übersehenen Peugeot auf. Dieser war zu diesem Zeitpunkt unbemannt. Durch diese Kollision entstanden weiter rund 12.000 Euro Sachschaden.

Schwäbisch Hall: Passanten durch Mann verletzt worden

Als ein 76-Jähriger und eine 73-Jährige sich am Freitag um 15:15 Uhr am Grasbödele aufhielten, wurden sie unerwartet von einem zunächst unbekannten Mann angegangen. Dieser schlug zunächst die Frau und griff anschließend den 76-Jährigen an. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Haalplatz. Durch die Schläge gingen beide Personen zu Boden und wurden verletzt. Ein 25-jähriger Mann wurde daraufhin in der Gymnasiumstraße angetroffen und in Gewahrsam genommen. Währenddessen meldete ein Zeuge, dass es zu einem weiteren Vorfall in der Gelbinger Straße kam. Hierbei wurde eine weitere Person unerwartet durch den 25-Jährigen geschlagen. Die Polizei sucht nun nach dem dritten Geschädigten und bittet mögliche Zeugen darum sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Braunsbach: Hauswand durch Lieferwagen beschädigt

Ein Lieferwagen wurde am Freitag gegen 12:24 Uhr nicht gegen das Losrollen gesichert, wodurch das Fahrzeug anschließend rückwärts rollte und gegen eine Hauswand in der Panoramastraße fuhr. Durch diese Kollision entstand Sachschaden sowohl an Hauswand als auch Lieferwagen in einer Höhe von mehreren tausend Euro.

Gaildorf: Einbruch in Sozialstation

In der Kernerstraße wurde zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 6:20 Uhr in eine Sozialstation eingebrochen. Durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes gelangen bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten und entwendeten neben mehrere Schlüssel, Mobiltelefone als auch Bargeld und Bankkarten sowie einen Laptop. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07971 95090 beim Polizeiposten Gaildorf zu melden.

Gaildorf - Winzenweiler: Müllablagerung an Waldstück

An einem Waldweg Richtung Herschel, zwischen Gaildorf und Winzenweiler an der L1066 wurde am Samstag eine Müllablagerung festgestellt. Unbekannte entsorgten dort neben Möbel und Kleidung auch Geschirr und Müll. Personen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Michelfeld: Reh quert Straße, Pkw verunfallt

Am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr kam es auf der Verbindungsstraße des Rinnener Sträßle und dem Lemberghaus zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger befuhr die Lemberghausstraße, als ein Reh die Straße querte. Der Fahrer wollte ausweichen und verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug des Herstellers VW. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich im Straßengraben liegen. Alle drei Insassen verletzten sich durch den Unfall leicht.

Fichtenau: Direkter Fahrstreifenwechsel verursacht Unfall

Am Sonntag um 20:50 Uhr befuhr eine 46-jährige Skoda-Fahrerin an der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau auf dem Einfädelungsstreifen zur A7 in Fahrtrichtung Ulm, als es zu einem Zusammenstoß mit einem 50-Jährigen Pkw-Fahrer kam. Die Fahrerin wechselte vom Beschleunigungsfahrstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei einen, bereits auf der linken Spur fahrenden, Mercedes-Fahrer. Durch den Zusammenstoß erlitt der 50-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell