Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Betrunkener verletzt Polizisten, Diebstähle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Samstag wurde zwischen 21 Uhr und 23 Uhr ein in der Gmünder Straße geparkter Audi A5 beschädigt. Der unfallflüchtige Verursacher hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Betrunkener verletzt Polizisten

Die Polizei wurde am Sonntag gegen 2.15 Uhr zu einem 38-Jahre alten Taxi-Fahrgast in den Volkmarsweg gerufen. Dieser war erheblich alkoholisiert und musste sich erbrechen, weshalb das Taxi verschmutzt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Kontrolle weigerte sich der Mann seinen Ausweis zurückzunehmen und klammerte sich beharrlich am Streifenwagen fest. Er musste mit Zwang vom Fahrzeug gelöst werden, wogegen er sich heftig wehrte. Beide eingesetzten Polizisten wurden hierbei leicht verletzt. Der 38-Jährige wurde zur Störungsbeseitigung sowie zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Neben den Kostenrechnungen für Reinigung des Taxis sowie Übernachtung bei der Polizei erwarten ihn nun auch noch entsprechende Strafanzeigen.

Kirchheim/Ries: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Citroen Jumpy kam in der Nacht auf Sonntag von der L1078 bei Kirchheim von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das totalbeschädigte Handwerkerfahrzeug wurde gegen 6.20 Uhr abseits im Acker aufgefunden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20000 Euro. Hinweise auf den Fahrer nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Lorch: Diebstähle aus Pkws

Aus zwei Pkws, die in der Straße Am Vogelsang abgestellt waren, entwendeten unbekannte Diebe zwischen Samstagmittag und Sonntagabend ein Smartphone der Marke Samsung sowie Münzgeld. Das Handy konnte später in einer Hecke aufgefunden werden. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Hyundai sowie einen VW. Auch ein in der Straße Am Venusberg abgestellter Pkw wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen allerdings nichts. Aus einem Dacia, der zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen im Irenenweg abgestellt war, wurde von Unbekannten 20 Euro Bargeld sowie eine Bankkarte entwendet. Drei weitere Pkws wurden am Samstagabend zwischen 19:50 Uhr und 22.45 Uhr durchwühlt. Die Fahrzeuge waren im Pappelweg, in der Vorstadtstraße sowie in der Fliederstraße abgestellt. Entwendet wurde ein Fahrzeugschein, eine Tablettasche mit Zubehör, eine Kreditkarte sowie Münzgeld. Die Fahrzeuge waren allesamt unverschlossen.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet zu allen Fällen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 07171 3580.

Gschwend: Pkw zerkratzt

Am Samstag zwischen 17:35 und 18:00 Uhr wurde bei einem Audi, der in der Badseestraße auf einem Discounter-Parkplatz abgestellt war, das Dach zerkratzt. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Fußgängerüberweg

Ein 71-Jähriger hielt am Samstag gegen 15:50 Uhr mit seinem Mercedes an einem Fußgängerüberweg in der Remsstraße an, um Fußgänger passieren zu lassen. Beim Losfahren übersah er eine 46-Jährige, die die Fahrbahn überquerte. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell