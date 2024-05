Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gernsheim (ots)

In der Zeit vom Freitag, den 10.05.2024 gegen 12:00 Uhr bis zum Sonntag, den 12.05.2024 um 20:12 Uhr wurde in der Lindenstraße Höhe Hausnummer 11 ein dort geparkter roter Renault Captur beschädigt. Das Fahrzeug weißt einen Schaden am Heckdeckel und leichte Abschürfungen am Plastik des Heckstoßfängers auf. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, möge sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 melden.

