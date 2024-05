Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag (10.05.), in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Stahlstraße in Rüsselsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug eine dort geparkte rote Kombilimousine der Marke BMW. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am BMW entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden i. H. v. ca. 1500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim, Tel. 06142-696 595.

