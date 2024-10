Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Raub in Dortmund: Polizisten nehmen den Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0899

Am Dienstag (1. Oktober 2024) kam es in der Leopoldstraße (Dietrich-Keuning-Park) zu einem versuchten Raub. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute.

Gegen 18.30 Uhr hielt sich ein 17-jähriger Dortmunder im Dietrich-Keuning-Park auf. Nach ersten Erkenntnissen kam ein unbekannter Mann auf den 17-Jährigen zu, umarmte ihn zunächst und versuchte dann, ihm die getragene Halskette vom Hals zu reißen. Dies gelang nicht. Der Dortmunder flüchtete in Richtung Nordbad und wählte gleichzeitig den Notruf.

Der Tatverdächtige lief dem Dortmunder noch hinterher, flüchtete jedoch beim Anblick eines zufällig vorbeifahrenden Streifenwagens. Polizisten nahmen den Flüchtigen nach kurzer Fahndung vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Der Dortmunder blieb unverletzt.

Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige am selben Tag an einem räuberischen Diebstahl in der Innenstadt beteiligt war. Er versuchte, mit getragenen gestohlenen Schuhen aus einem Schuhgeschäft zu flüchten. Angestellte des Geschäftes sprachen ihn an, woraufhin er die Schuhe zurückließ.

Die Ermittlungen zu beiden Taten, seinen tatsächlichen Personalien sowie möglichen Haftgründen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell