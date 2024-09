Polizei Dortmund

POL-DO: 30-Jähriger flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall - zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0896

Heute (30. September 2024) kam es um 11.47 Uhr in Lünen zu einer Verfolgungsfahrt, bei der zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden.

Polizeibeamte wollten zuvor einen mit zwei Personen besetzten roten Pkw im Bereich der Bebelstraße kontrollieren. Der Fahrer, ein 30-jähriger Mann aus Lünen, flüchtete, nachdem die Polizeibeamten ihm Anhaltezeichen gegeben hatten. Bei seiner Flucht beschädigte der Lüner ein geparktes Fahrzeug und verunfallte im weiteren Verlauf an der Kreuzung Kamenerstraße/Kreuzstraße. Der Flüchtende überfuhr eine rote Ampel an der Kreuzung und stieß mit einem anderen Auto zusammen. In dem anderen Fahrzeug saßen zwei Personen, die durch den Unfall leicht verletzt wurden.

Beide Fahrzeuge wurden gegen einen Ampelmast geschleudert.

Der Fahrer des flüchtenden Autos wurde bei dem Unfall schwer verletzt, seine Beifahrerin schwebte zunächst in Lebensgefahr. Die Beifahrerin ist nach derzeitigem Stand ebenfalls schwer verletzt.

Im Fahrzeug des 30-Jährigen fand die Polizei Betäubungsmittel. Die Ermittlungen dauern an. Der Verkehrsunfall wurde durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund aufgenommen. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt.

