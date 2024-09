Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei stark beschädigte Fahrzeuge und hoher Sachschaden - Streit endet mit absichtlichem Verkehrsunfall

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0895

Am vergangenen Samstag (28.09.) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall im Dortmunder Stadtteil Kirchlinde gerufen. An sich ein alltäglicher Einsatz - Der Unfallfallhergang und die Hintergründe sorgten bei den Beamten jedoch für Erstaunen.

Gegen 00:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Bochumerin mit ihrem VW die Straße Littgenloh. An der Kreuzung zur Rahmer Straße kam es zur Kollision mit dem VW einer 22-jährigen Dortmunderin. Die beiden Frauen blieben unverletzt, beide Fahrzeuge wurden jedoch erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 18.000 Euro.

Schnell wurde den Beamten klar: Es handelt sich um keinen gewöhnlichen Verkehrsunfall. Dieser hatte nämlich eine Vorgeschichte: Nach ersten Erkenntnissen hielt sich die 21-Jährige zuvor bei ihrem Freund (einem 26-jährigen Dortmunder) auf. Dort erschien dann die 22-Jährige - Ihres Zeichens Ex-Freundin des 26-Jährigen. Die beiden gerieten in Streit, die 21-Jährige fuhr währenddessen mit ihrem Auto davon.

Die 22-Jährige stieg ebenfalls in ihr Auto und nahm die Verfolgung auf. Die 21-Jährige bemerkte dies, versuchte zu entkommen und fuhr in die Straße Littgenloh. Als sie wieder auf die Rahmer Straße fahren wollte, steuerte die 22-Jährige ihren VW augenscheinlich absichtlich in die Fahrzeugseite der Bochumerin.

Die Beamten stellten Fahrzeug und Führerschein der 22-Jährigen sicher. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Außerdem wurde das Straßenverkehrsamt über ihr Verhalten informiert.

