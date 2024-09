Polizei Dortmund

POL-DO: Versammlung am 29. September in Dortmund - weitestgehend friedlicher Verlauf bei 2.000 Teilnehmenden

Am Sonntag (29. September 2024) fand auf dem Hansaplatz der Stadt Dortmund in der Zeit von 13:17 bis 17:24 Uhr eine Versammlung zum Thema "Frieden für alle" statt. Die Polizei wertete die Versammlung als pro-palästinensisch und gegen die aktuellen Geschehnisse im Libanon. Insgesamt waren in der Spitze 2.000 Teilnehmende vor Ort.

Die Versammlung ist weitestgehend friedlich verlaufen. Es kam vereinzelt zu Straftaten. Insgesamt hat die Polizei nach derzeitigem Stand drei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Während der Versammlung kam es zu zwei Flaschenwürfen von PET Flaschen, zum Ende der Versammlung wurden volksverhetzende Äußerungen getätigt und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren ehemaligen Versammlungsteilnehmern und weiteren Personen im Bereich der Brückstraße. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Die Veranstaltungsleiterin erklärte die Versammlung um 17:24 Uhr für beendet.

