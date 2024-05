Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsalarm eines Supermarkt ausgelöst

Ellrich (ots)

In der vergangenen Nacht löste gegen 0.45 Uhr der Einbruchsalarm eines Einkaufsmarktes Am Auwald aus. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass bislang Unbekannte ein Fenster des Marktes gewaltsam geöffnet hatten. In den Verkaufsraum gelangten die Einbrecher jedoch nicht. Offenbar waren sie aufgrund des einsetzenden Alarmes geflüchtet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 500 Euro. Wer etwas bemerkt hat oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0134685

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell