POL-BO: Mordkommission ermittelt nach lebensgefährlicher Verletzung - 2. Nachtrag

Herne (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum -

In der Nacht vom 26. auf den 27. Februar 2024 wurde ein 66-jähriger Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen im Bereich des Unterleibs in seinem Wohnhaus in Herne-Eickel aufgefunden. Nach mehrmonatigen intensiven Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Bochum konnte am 25.06.2024 ein dringend tatverdächtiger Dortmunder (32) festgenommen werden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen engen Familienangehörigen des 66-jährigen Schwerverletzten. Dieser befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Wir berichteten mit folgenden Pressemitteilungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5724928 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5809273

Am Montag, 19. August 2024, gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei erneut zur Wohnanschrift des 66-Jährigen in Eickel gerufen, weil dieser tot in seinem Haus aufgefunden worden war. Die Mordkommission nahm sofort die Ermittlungen auf.

Eine heute (20. August) durchgeführte Obduktion hat keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben.

Die Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft dauern an. Weitere Presseanfragen können derzeit nicht beantwortet werden.

