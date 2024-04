Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Person in psychischem Ausnahmezustand

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.04.2024, um 07:25 Uhr, kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Werftstraße in Wilhelmshaven.

Eine, in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche, 43-jährige Wilhelmshavenerin verhielt sich an einer Bushaltestelle gegenüber dort anwesenden Schulkindern und Passanten verbal aggressiv. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte die Person in Gewahrsam genommen und später einem Krankenhaus zugeführt werden.

Die Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren wird derzeit geprüft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell