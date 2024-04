POL-WHV: Verkehrsunfall

Sande (ots) - Am Freitagabend, den 05.04.2024, kam es in Sande im Bereich Hauptstr./Ecke Am Bulsterdeich, in der Zeit zwischen 17:55 Uhr und 22:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zeugen, welche dort Personen wahrgenommen haben, welche offenkundig schwere kompakte Gegenstände getragen, transportiert oder in ein Fahrzeug geladen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 04421-9420 bei der Polizei zu melden. ...

