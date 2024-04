Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geschwindigkeitskontrollen auf der B210

Jever (ots)

Im Rahmen der Roadpol-Speed Woche führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland am 15.04.2024 in der Zeit von 8-13 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der B210 in Fahrtrichtung Wittmund durch. Hierzu wurde eine Kontrollstelle mit Lasermessgerät in Höhe der Bahnhofstraße in Schortens eingerichtet. Die festgestellten Verstöße wurden durch die eingesetzten Lasermessbeamten an die kontrollierenden Kräfte weitergegeben, welche die Verkehrsteilnehmenden dann an der Abfahrt Jever-Ost kontrollierten. Insgesamt konnten in diesem Bereich bei erlaubten 100km/h zwölf Verstöße festgestellt werden. Der Tageshöchstwert lag bei 130km/h. Weitere sieben Verkehrsteilnehmende konnten unmittelbar vor der Kontrollstelle gemessen werden. Hier war für die Sicherheit der eingesetzten Kräfte die Geschwindigkeit auf 50km/h reduziert worden. Spitzenreiter war hier ein Pkw- Fahrer, der mit 74km/h unterwegs war. Es wurden entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Unterstützt wurde die Polizei bei dieser Geschwindigkeitskontrolle durch den Landkreis Friesland, der ebenfalls Geschwindigkeitsmessungen durchführte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell