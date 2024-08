Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum - Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Bochum (ots)

Da die Ermittlungen des Verkehrskommissariats nach einem Unfall in Bochum bislang nicht zu einem Ergebnis geführt haben, sucht die Polizei Zeugen.

Eine 41-jährige Bochumerin befuhr am 5. August gegen 16.30 Uhr die Hattinger Straße in Richtung Linden. Als sie in Höhe der Hausnummer 286 rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, wäre es beinahe zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer gekommen.

Da beide Beteiligte eine Vollbremsung durchführten, konnte eine Kollision verhindert werden; der Fahrradfahrer stürzte jedoch und zog sich Verletzungen zu. Nach aktuellem Stand stieg die Autofahrerin aus, um sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern; der Radfahrer fuhr jedoch in Richtung Innenstadt davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 65 bis 70 Jahre alt, bekleidet mit einem roten T-Shirt, einer schwarzen kurzen Hose und einer Kappe. Unterwegs war er mit einem schwarzen Herrenrad.

Das Verkehrskommissariat bittet den unbekannten Radfahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

