POL-BO: Kellereinbruch: Zwei Tatverdächtige gehen in U-Haft

Witten (ots) - Bei einem Alleinunfall in Witten ist am Freitagabend, 16. August, ein 62-jähriger Wittener schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Wittener gegen 18.10 Uhr mit seinem Pedelec die Zeche-Holland-Straße in Richtung Wittener Straße. In Höhe der Hausnummer 2 verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden. Der 62-Jährige zog sich ...

