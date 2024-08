POL-BO: Exhibitionist im Stadtgarten Wanne-Eickel - Polizei bittet um Hinweise

Herne (ots) - Fahndungserfolg für die Polizei: Nach einem Kellereinbruch am Freitag, 16. August, in Herne haben die Beamten zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Über den Polizeinotruf 110 meldeten Anwohner der Flottmannstraße um die Mittagszeit, dass zwei Einbrecher in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingedrungen seien. Die Polizei rückte unmittelbar aus und nahm noch vor ...

