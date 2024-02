POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Wierling/ 70 Eier gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Leuster Weg in eine Grundschule eingebrochen. Zwischen 17.10 Uhr am Mittwoch (21.02.24) und 6.15 Uhr am Donnerstag (22.02.24) brachen die Täter ein Fenster auf. Stand jetzt entwendeten diese ein Mobiltelefon. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und prüft einen Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte am Leuster Weg. Die ots zum Einbruch in die ...

