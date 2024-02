Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Leuster Weg, versuchter Einbruch in eine Kindertagesstätte

Coesfeld (ots)

Unbekannte versuchten am Leuster Weg in eine Kindertagesstätte einzubrechen. Die Täter hebelten an zwei Fenstern und der Eingangstür. Ihnen gelang es allerdings nicht einzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 6.50 Uhr am Donnerstag (22.02.24). Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter folgender Nummer entgegen: 02594 7930.

