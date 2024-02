Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Fahlenkamp, Ingewahrsamnahme einer psychisch erkrankten Person

Coesfeld (ots)

Zu einer Ingewahrsamnahme einer psychisch erkrankten Person kam es am Nachmittag des 21.02.2024 am Fahlenkamp in Ascheberg unter großem Polizeiaufgebot. Zuvor hatte die stark verwirrte Person für mehrere Einsätze im Bereich der Innenstadt in Ascheberg gesorgt. In der Wohnung der Person war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Um einen Brand auszuschließen, war kurzzeitig die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg eingesetzt. Die eigen- und fremdgefährdende Person wurde einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Es wurde niemand verletzt.

