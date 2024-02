Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Platvoets Kamp/ Autos beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Straße Platvoets Kamp zwei Autos beschädigt. In einem Fall beschädigten sie einen BMW G3C, in dem sie einen der Außenspiegel beschädigten. Das Auto stand im Bereich des Wendehammers auf einer Stellfläche.

An einem VW Golf brachen die Täter den Heckscheibenwischer ab. Dieser stand ebenfalls im Bereich des Wendehammers. Die Tatzeit liegt jeweils zwischen 20 Uhr am 16.02.24 und 12 Uhr am Samstag (17.02.24). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

