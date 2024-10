Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Diebstähle, Unfälle, Schussabgabe mit Luftgewehr, PKW Brand, Sonstiges

Kirchberg/Murr: Einbruch in Apotheke

Am Samstag drang ein Einbrecher in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14.45 Uhr über einen verschlossenen Hintereingang in eine Apotheke am Kirchplatz ein. Neben einem geringfügigen Geldbetrag wurde auch ein Tresor entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07191/9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Weisach im Tal: Unfall unter Alkoholeinfluss-Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen wurde gegen 5.15 Uhr die Polizei zu einem unfallbeschädigten Audi A6 in die Welzheimer Straße gerufen. Der 23 Jahre alte Fahrer schlief tief und fest hinter dem Steuer und konnte seitens der Polizisten erst geweckt werden, als diese die Seitenscheibe einschlugen und den Wagen öffneten. Auch sein Beifahrer schlief tief und fest. Der 24-Jährige hatte deutlich über zwei Promille. Er war zuvor von der Welzheimer Straße abgekommen, touchierte die Schutzplanken und fuhr bis zur Weissachstraße weiter. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten. Da die genaue Unfallzeit noch nicht bekannt ist, sucht die Polizei Backnang unter Telefon 07191/9090 um Hinweise. Der Audi wurde abgeschleppt.

Backnang: Pkw-Brand

Am Sonntagnachmittag geriet gegen 15.30 Uhr im Bereich der Wendeplatte der Manfred-von-Ardenne-Allee ein BMW in Brand. Dessen 24 Jahre alter Fahrer hatte zuvor mehrere Kreise mit seinem Auto gedreht, wodurch dieses überhitzte und letztlich Feuer fing. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Der Fahrer erhält aufgrund seiner Fahrweise zusätzlich eine Anzeige.

Backnang: Mit Luftgewehr auf Fahrzeuge geschossen

Ein 18-Jähriger schoss am Sonntag zwischen 8.45 Uhr und 9.10 Uhr aus einem Fenster einer Wohnung in der Sulzbacher Straße auf vorbeifahrende Fahrzeuge. In dessen Wohnung wurden seitens der Polizei zwei Luftgewehre aufgefunden und samt Diabolo-Munition sichergestellt. Verkehrsteilnehmer haben womöglich gar nicht bemerkt, dass ihr Fahrzeug beschossen wurde und gehen von Steinschlägen aus. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07191/9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Kirchberg/Murr: Unfall beim Abbiegen

Rund 11000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Sonntagmittag auf Höhe der Kläranlage ereignete. Eine 57 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr gegen 12.30 Uhr die Marbacher Straße und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah sie, dass sie zeitgleich von einem 28-jährigen Mercedes-Fahrer überholt wurde, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Waiblingen: Unfall auf B29

Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Bundesstraße B9 zwischen Endersbach und Beutelsbach in Fahrtrichtung Schorndorf, als ein 22-jähriger Fahrer eines Toyota während eines Überholvorgangs die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der linken Leitplanke kollidierte. Er und seine beiden Mitfahrer (27, 19) wurden dabei leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Waiblingen: Mit Böller beworfen

Am Freitag, 04.10.2024 wurde gegen 17:15 Uhr eine 26-jährige Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes im Bereich Alter Postplatz durch Unbekannte mit einem Böller beworfen. Die junge Frau blieb unverletzt. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Rufnummer 07151 9500.

Schwaikheim: Unfallflucht

Am Samstag parkte eine 78-Jährige ihren PKW Honda im Friedhofsweg in Schwaikheim. Durch einen unbekannten Autofahrer wurde ihr Fahrzeug in der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 17:00 Uhr an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Dabei wurde auch der linke Seitenspiegel abgerissen. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 6940.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Eine Gruppe von unbekannten Tätern verschaffte sich am Sonntag gegen 17:10 Uhr auf noch unbekannte Weise Zugang zu einem Fahrradabstellkäfig im Parkhaus des Klinikums Winnenden und entwendeten daraus ein Fahrrad der Marke "Cube Reaction". Bei den Tätern soll es sich um junge Männer im Alter von 14 bis 18 Jahren handeln. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter 07195-6940

Winnenden: Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Unbekannte entwendeten am Samstag, in der Zeit von 13:40 bis 20:10 ein Fahrrad der Marke "Specialized Pitch" im Wert von etwa 650 Euro. Das Fahrrad war am Bahnhof abgestellt. Das Polizeirevier Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07195 6940

Backnang: Fahrzeugbrand - Zeugenaufruf

Wie bereits am Sonntag berichtet, kam es am frühen Morgen in der Eduard-Breuninger-Straße zu einem Vollbrand eines geparkten VW Golf, in dessen Verlauf ein weiteres Fahrzeug beschädigt wurde. Nun wurde bekannt, dass durch unbekannte Personen offenbar Lichtbilder und Videos von dem Fahrzeugbrand hergestellt wurden. Das Polizeirevier Backnang bittet daher insbesondere um Übermittlung von vorhandenem Bild- und Videomaterial. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 zu melden.

Backnang: Unfallflucht

In der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr bis Samstag, 21:45 Uhr wurde im Dresdener Ring ein geparkter Renault Twingo durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Unfall ereignete sich wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Renault entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 9090.

