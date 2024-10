Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung

Aalen (ots)

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr wollte ein 87-jähriger Skoda-Fahrer an der Einmündung der B19 nach links auf die B29 in Richtung Aalen einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Aalen kommenden PKW-Skoda und kollidierte frontal mit diesem. Der Unfallverursacher war in seinem Pkw eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr aus seinem PKW geborgen. Sowohl der Unfallverursacher sowie der 20-jährige Skoda-Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 40.000 Euro. Die B29 war während der Bergungsmaßnahmen bis ca. 02:45 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell