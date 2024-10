Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Diebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch in Fahrradgeschäft

In der Zeit von Donnerstag 11 Uhr bis Freitag 11 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über eine Nebentür Zugang zu einem Fahrradgeschäft in der Neustadter Hauptstraße. Dort entwendeten sie etwa 200 Euro Bargeld. An der Tür entstand Sachschaden in geringer Höhe. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Hohenacker unter der Rufnummer 07151-82149

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Diebe entwendeten am Donnerstag in der Zeit von 17:30 bis 20:30 Uhr ein E-Bike der Marke "Cube Reacton" im Wert von etwa 2500 Euro. Das Fahrrad war in einem Hofraum in der Cannstatter Straße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern unter Rufnummer 0711-57720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell