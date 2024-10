Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbrüche, Serie von Pkw-Aufbrüchen

Aalen (ots)

Göggingen/Horn: Motorräder beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Donnerstag vermutlich beim Ausparken zwei Motorräder, die auf einem Parkplatz des Festgeländes beim Federbachsee abgestellt waren. Die beiden Bikes, der Marken Piaggio und Cagiva, fielen dadurch um und wurden beschädigt. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 9:30 Uhr, drangen Unbekannte Diebe in einen Lagerraum in der Buchstraße ein. Es wurde Zinn und Silberbesteck entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 358-0 entgegen.

Aalen: Einbruch in Ladengeschäft

Am Freitag gegen 3:15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in ein Ladengeschäft im Reichstädter Markt in der Friedhofstraße eingebrochen wurde. Unbekannte warfen mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein und entwendeten neben anderen Dingen Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361 524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen: Diebstahl aus Pkw

Aus einem Skoda, der auf dem Parkplatz der Thomas Zander Halle abgestellt war, wurde am Donnerstag zwischen 12:00 und 15:30 Uhr eine Geldbörse sowie Parfümflacon entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Serie von Pkw-Aufbrüchen

Im Stadtgebiet wurden von Mittwoch auf Donnerstag mindestens 8 Pkws durch Einschlagen der Scheiben aufgebrochen. Die Autos waren in der Rechbergstrasse, im Rübezahlweg, im Nibelungenweg, in der Straße Im Kapitelfeld, im Mühlgraben sowie am Sportplatz Schrezheim abgestellt. Entwendet wurden Wertgegenstände mitunter ein Iphone 13, ein Laptop sowie Bargeld. Die Höher der Schäden können noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell